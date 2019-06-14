Непогода в Эстонии: ветер поднялся до 30 м/с, ливень затопил шоссе и парковку, а также стал причиной оползня
Вчера вечером в Эстонии бушевала непогода, а в Пярнумаа ливень затопил шоссе возле виадука Аудру, где повреждения получили несколько автомобилей, превратил в бассейн парковку Валгеранна и стал причиной оползня на Кяреда-теэ. Также сильный ветер уронил дерево на крышу местного музея, сообщает Pärnu Postimees.
Хозяйка хутора Лыосильма Леа Вийк, которая держит летнюю парковку, сказала, что в жизни не видела такого ливня. «В нашем дворе больше не парковка, а бассейн», - описывает она последствия часового ливня.
По словам Вийк, остановившиеся в кемпинге во время дождя были в своих домах на колесах. «У нас были гости из Австрии, Голландии, Германии и Финляндии. Все говорили, что никогда такого сильного дождя не видели, - говорит Вийк, отмечая, что к утру вода, к счастью, покинула площадку. – Муж вечером прорыл две канавы, чтобы воду направить».
Сильные осадки стали причиной затопления дороги под виадуком Аудру. Из проезжавших там автомобилей повреждены минимум три. Департамент шоссейных дорог перекрыл этот участок дороги сегодня до полудня.
В Аудру на берегу реки вблизи дороги Кяреда-теэ дождь стал причиной оползня: в сторону реки обрушился кусок обочины дороги в полсотню метров. Дорога закрыта и специалисты AS Eesti Teed следят за ситуацией.
Помимо этого, ливень затопил и парковку Валгеранна.
На музей Аудру из-за сильного ветра упало дерево.
«К счастью, ничего серьезного не произошло, несущие конструкции целы», - заверили в музее.
Вчера вечером порывы ветра, по данным станции Пярну-Сауга, превысили 30 км/ч, а в период с 21 до 22 часов выпало 48,7 милиметров осадков, что является двумя третьми от норма зы июнь.