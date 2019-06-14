Непогода в Эстонии: ветер поднялся до 30 м/с, ливень затопил шоссе и парковку, а также стал причиной оползня

Хозяйка хутора Лыосильма Леа Вийк, которая держит летнюю парковку, сказала, что в жизни не видела такого ливня. «В нашем дворе больше не парковка, а бассейн», - описывает она последствия часового ливня.

По словам Вийк, остановившиеся в кемпинге во время дождя были в своих домах на колесах. «У нас были гости из Австрии, Голландии, Германии и Финляндии. Все говорили, что никогда такого сильного дождя не видели, - говорит Вийк, отмечая, что к утру вода, к счастью, покинула площадку. – Муж вечером прорыл две канавы, чтобы воду направить».

Сильные осадки стали причиной затопления дороги под виадуком Аудру. Из проезжавших там автомобилей повреждены минимум три. Департамент шоссейных дорог перекрыл этот участок дороги сегодня до полудня.

Под Виадуком Аудру из-за потопа пострадали минимум три автомобиля. ФОТО: Lisete Väliste

В Аудру на берегу реки вблизи дороги Кяреда-теэ дождь стал причиной оползня: в сторону реки обрушился кусок обочины дороги в полсотню метров. Дорога закрыта и специалисты AS Eesti Teed следят за ситуацией.

Оползень. ФОТО: Annika Kuusik

Помимо этого, ливень затопил и парковку Валгеранна.

На музей Аудру из-за сильного ветра упало дерево.

«К счастью, ничего серьезного не произошло, несущие конструкции целы», - заверили в музее.

Дерево рухнуло на крышу музея. ФОТО: Annika Kuusik