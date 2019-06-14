Предсказано появление гигантской зоны смерти

Причиной возникновения мертвой зоны является сток воды, содержащей высокую концентрацию удобрений, с сельскохозяйственных угодий, пишет lenta.ru. Избыток питательных веществ, попадая в ручьи и реки, переносится в залив, где вызывает буйный рост водорослей. После этого последние погибнут, опустятся на дно и начнут разлагаться, поглощая из морской воды кислород. В результате рыба задохнется или покинет залив, оставив рыбаков без улова и средств к существованию.

Площадь бескислородного пятна может достигнуть площади штата Нью-Джерси и охватит 20-22,5 тысячи квадратных километра. Это намного выше среднего показателя за пять лет, равного 15,5 тысячам квадратных километров.