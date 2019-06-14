Эстонию снова накроет туманом

Образовавшийся в южной части Балтийского моря антициклон в субботу днем распространится на страны Балтии. В воскресенье этот процесс продолжится, что послужит причиной образования туманов в ночные часы, в береговой черте которые могут сохраняться более продолжительное время. Осадков не ожидается и ветер ослабевает.