Пт, 14.06.2019
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Эстонию снова накроет туманом

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Туман.

ФОТО: Mailiis Ollino

Образовавшийся в южной части Балтийского моря антициклон в субботу днем распространится на страны Балтии. В воскресенье этот процесс продолжится, что послужит причиной образования туманов в ночные часы, в береговой черте которые могут сохраняться более продолжительное время. Осадков не ожидается и ветер ослабевает.

В субботу, 15 июня, небольшая и переменная облачность, без осадков. На побережье, а также вечером во внутренних районах во многих местах образуется туман. Ветер западный, северо-западный 3-9, на северном побережье порывами 12 м/с, к вечеру ослабеет.

Температура воздуха составит 20-25, на побережье местами 17°С.

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