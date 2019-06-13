Чт, 13.06.2019
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Смотрите: как гроза путешествует по Эстонии
Где сверкают молнии сейчас?

Гроза.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Грозы сегодня вечером ожидаются во многих местах по всей Эстонии, синоптики предупреждают и о сильных порывах ветра, сообщает Postimees.

Согласно прогнозу, сегодня в Эстонии переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет.

Во время грозы сильные порывы ветра. Температура воздуха 21-27 градусов.

За передвижениями грозы по Эстонии можно следить здесь.

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