Смотрите: как гроза путешествует по Эстонии
Грозы сегодня вечером ожидаются во многих местах по всей Эстонии, синоптики предупреждают и о сильных порывах ветра, сообщает Postimees.
Согласно прогнозу, сегодня в Эстонии переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет.
Во время грозы сильные порывы ветра. Температура воздуха 21-27 градусов.
За передвижениями грозы по Эстонии можно следить здесь.