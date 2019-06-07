На Эстонию надвигается гроза

Антициклон над Россией становится все мощнее и с юго-восточным ветром в Эстонию поступает жаркий и влажный воздух. Утром погода будет по-летнему теплой и без осадков, а днем начнут активно развиваться облака, из которых во второй половине дня прольется дождь, а местами возможна и гроза.