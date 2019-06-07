На Эстонию надвигается гроза
Антициклон над Россией становится все мощнее и с юго-восточным ветром в Эстонию поступает жаркий и влажный воздух. Утром погода будет по-летнему теплой и без осадков, а днем начнут активно развиваться облака, из которых во второй половине дня прольется дождь, а местами возможна и гроза.
Суббота, 8 июня, до обеда в Эстонии будет малооблачно и преимущественно без осадков. Во второй половине дня дождевые облака начнут развиваться, местами пройдет дождь, опасность грозы. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с, при грозе могут быть сильные порывы ветра.
Температура воздуха 27-32, на побережье островов и при осадках около 20° С.