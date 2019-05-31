Видео: на Сицилии активизировался крупнейший вулкан Европы Этна

Также наблюдался выброс пепла из вулкана, однако это не повлияло на работу аэропорт Катании, который полностью функционирует.

Местные вулканологи заявили, что извержение не представляют опасности для населения, но необходимо будет контролировать поток туристов в районе для их безопасности.

В феврале из-за активности Этны аэропорт "Катания-Фонтанаросса" отменил часть рейсов.

Гора Этна высотой 3300 метров – крупнейший действующий вулкан в Европе. Последнее крупное извержение там произошло зимой 2008/2009 годов.