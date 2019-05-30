Завтра на пляже Пирита открывается пляжный сезон

«Уже многие годы пляж в Пирита является излюбленным пляжем во всем Таллинне. Именно поэтому нами были проведены основательные подготовительные работы, чтобы уже 31 мая в 11:00 часов можно было открыть новый пляжный сезон. С этого же дня на пляже начнут дежурить спасатели», - сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

В мае на пляже проводилась тщательная уборка, был просеян песок, установлен пляжный инвентарь. «Мы уже несколько месяцев назад начали подготовку к сезону. В прибрежном лесу провели санитарную рубку, отремонтировали 44 скамейки. Кроме того, мы каждый день присматриваем за пляжем, чтобы инвентарь был исправен - если что-то ломается, мы при первой же возможности ремонтируем или меняем. Более масштабные работы планируется объединить с модернизацией берегового променада, работы по строительству которого должны начаться в течение ближайшей пары лет», – добавил Лийнат.