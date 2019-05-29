Над пляжами в Пирита и на Пикакари будут подняты синие флаги

Церемонии поднятия флагов состоятся в пятницу, 31 мая: в 11 часов - в Пирита, в 14 часов - на Пикакари. В церемонии в Пирита примет участие вице-мэр Вадим Белобровцев.

Каждые выходные на обоих пляжах будут работать палатки «Береги море!», где найдется занятие для всей семьи. Там будут проводиться учебные игры, знакомящие с морской средой и ее сохранением от загрязнения, разными типами побережья, морской растительностью и фауной. В Пирита в течение июля будет открыта выставка «Мусор в море».