Ср, 29.05.2019
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Над пляжами в Пирита и на Пикакари будут подняты синие флаги

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Отдыхающие на пляже Пирита в июле прошлого года.

ФОТО: Raul Mee/Mollusk Media

Над пляжами в Пирита и на Пикакари нынче вновь будут развеваться Синие флаги - свидетельство экологической чистоты. Такого же отличия Международного фонда экологического образования удостоен и пярнуский пляж.

Церемонии поднятия флагов состоятся в пятницу, 31 мая: в 11 часов - в Пирита, в 14 часов - на Пикакари. В церемонии в Пирита примет участие вице-мэр Вадим Белобровцев.

Каждые выходные на обоих пляжах будут работать  палатки «Береги море!», где найдется занятие для всей семьи. Там будут проводиться учебные игры, знакомящие с морской средой и ее сохранением от загрязнения, разными типами побережья, морской растительностью и фауной. В Пирита в течение июля будет открыта выставка  «Мусор в море».

В 2019 году Синие флаги взовьются в 45 странах над 4560 пляжами и малыми гаванями по всему миру . Эстония восстановила участие в этом движении в 2014 году.

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