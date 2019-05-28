Завтра в Эстонии ожидают резкую смену погоды

Область низкого давления вместе с дождевыми облаками удалится в течение дня на восток и к вечеру над Прибалтикой усилится гребень высокого давления. В прохладной воздушной массе западный ветер будет порывистым. Дольше всего ветреная погода продержится на северном побережье.
В среду, 29 мая, в Эстонии ожидается переменная облачность. В первой половине дня во многих местах пройдет дождь, на востоке Эстонии местами гроза, которая может сопровождаться сильными ливнями. После обеда, начиная с запада прояснится и осадки уйдут за Чудское озеро. Ветер западных направлений 4-9, порывами 12, на побережье преимущественно западный и юго-западный до 15 м/с.
Температура воздуха составит 12-18, на побережье местами 9°C.