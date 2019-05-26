Вс, 26.05.2019
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Ветер уже сносит заборы: синоптики объявили предупреждение первого уровня
Фото!

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Ветер снес забор.

ФОТО: Lilli Tölp

Служба погоды в Пярнумаа объявила предупреждение первого уровня. Сильные порывы ветра подняли уровень воды в море, сносят заборы и переворачивают мусорные контейнеры.

По данным Службы погоды, юго-западный ветер в Пярнумаа может достигать 15-20 м/с, а в северной части Рижского залива 17-20 м/с, сообщает Pärnu Postimees.

Предупреждение первого уровня означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасна. Это стоит учитывать, если деятельность человека зависит от погоды.

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