Ветер уже сносит заборы: синоптики объявили предупреждение первого уровня
Служба погоды в Пярнумаа объявила предупреждение первого уровня. Сильные порывы ветра подняли уровень воды в море, сносят заборы и переворачивают мусорные контейнеры.
По данным Службы погоды, юго-западный ветер в Пярнумаа может достигать 15-20 м/с, а в северной части Рижского залива 17-20 м/с, сообщает Pärnu Postimees.
Предупреждение первого уровня означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасна. Это стоит учитывать, если деятельность человека зависит от погоды.