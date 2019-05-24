Жара вернется, но не скоро: смотрите, когда в Эстонии вновь потеплеет и какая погода будет в Иванову ночь

Каменик сказал в передаче «Ringvaade», что причиной нынешнего похолодания являются струйные течения, которые на данный момент надвигаются на Эстонию.

«На самом деле такая холодная и дождливая погода у нас продержится от 10 до 12 дней. Видимо, на первой неделе июня погода улучшится», - прогнозирует Каменик. По его словам, подтверждением этому являются двигающиеся на высоте 9-12 километров от поверхности земли струйные течения.

Каменик объясняет, что если струйные течения в Эстонии, это означает, что погода будет дождливой и ветреной. Если поток направляется на север, обычно погода сухая и теплая, а если на юг, то сухая, но прохладная.

На вопрос, когда в Эстонию вновь придет тепло, метеоролог ответил, что по всей вероятности это должно произойти в промежуток между 7 и 10 июня. В эти дни температура воздуха вновь превысит отметку в 20 градусов.