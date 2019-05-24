Жителей Эстонии ждут дождливые выходные

В как в субботу, так и в воскресенье Эстония останется под влиянием области низкого давления, смещающейся со Скандинавии через Финляндию на восток.
Погода ожидается дождливой и в основном в дневное время. В дополнение к осадкам, к нам начнет поступать более прохладный воздух, поэтому для пребывания на свежем воздухе необходима подходящая одежда.
В субботу, 25 мая, в Эстонии будет облачно. Временами пройдет дождь, местами возможна гроза. К вечеру, начиная с запада Эстонии, погода прояснится и осадки прекратятся. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывами 15 м/с.
Температура воздуха составит 11-16, по юго-востоку Эстонии до 19°С.