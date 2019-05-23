В пятницу в Эстонии пройдут интенсивные осадки с грозой

Завтра с областью пониженного давления дождевые облака будут перемещаться через Эстонию с запада на восток. Вместе с ними теплая воздушная масса воздуха отойдет в сторону России.
Смена воздушной массы будет сопровождаться местами интенсивными осадками и кое-где с грозовыми разрядами. К середине дня зона с осадками с района островов распространится на материк, во второй половине дня по западным уездам начнутся прояснения. Тем не менее, по восточным частям страны кратковременные дожди будут сохраняться до позднего вечера. По югу Эстонии воздух прогреется до 20°C, по северу значения температуры воздуха будут на 5 °C прохладнее.
В четверг, 24 мая, в первой половине дня в Эстонии будет облачно с прояснениями. Зона дождя распространится через Эстонию в восточном направлении, ожидается гроза. Осадки местами интенсивные. Ветер переменных направлений 2-8, во время грозы ветер порывистый.
Температура воздуха составит 14-21, на побережье местами около 10°С.