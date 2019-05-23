В пятницу в Эстонии пройдут интенсивные осадки с грозой

Смена воздушной массы будет сопровождаться местами интенсивными осадками и кое-где с грозовыми разрядами. К середине дня зона с осадками с района островов распространится на материк, во второй половине дня по западным уездам начнутся прояснения. Тем не менее, по восточным частям страны кратковременные дожди будут сохраняться до позднего вечера. По югу Эстонии воздух прогреется до 20°C, по северу значения температуры воздуха будут на 5 °C прохладнее.