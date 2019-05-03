Пт, 3.05.2019
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Видео: град застал рижан врасплох

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Град в Риге

ФОТО: TVNET

Эта пятница удивила рижан внезапным выпадением града.

Около 11:00 портал Apollo получил видео жителя, на котором изображен сильный град.

Видео снято в центре столицы - в районе улицы Марияс. 

Видео: рижан поразил град

Синоптики сообщают, что в ночь на воскресенье, 4 мая, на большей части территории страны температура воздуха на высоте двух метров опустится ниже нуля и местами достигнет отметки в -5 градусов, а на поверхности почвы ожидается холод до -10 градусов. Местами в Курземе пройдет снег, а днем осадки ожидаются уже по всей стране.

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