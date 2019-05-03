Видео: град застал рижан врасплох

Эта пятница удивила рижан внезапным выпадением града.
Около 11:00 портал Apollo получил видео жителя, на котором изображен сильный град.
Видео снято в центре столицы - в районе улицы Марияс.
Видео: рижан поразил град
Синоптики сообщают, что в ночь на воскресенье, 4 мая, на большей части территории страны температура воздуха на высоте двух метров опустится ниже нуля и местами достигнет отметки в -5 градусов, а на поверхности почвы ожидается холод до -10 градусов. Местами в Курземе пройдет снег, а днем осадки ожидаются уже по всей стране.