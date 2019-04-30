В конце недели синоптики обещают снегопады

В ночь на четверг облачность уплотнится. Начиная с северо-запада страны пойдут дожди. Ветер южный и юго-западный, 4-9, порывами до 13 м/сек, на островах северо-западный и северный. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем преимущественно облачно. Пройдут дожди, вечером возможен мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, 6-11, порывами до 15, вечером на островах до 17 м/сек. Температура воздуха 4-9, на юго-востоке страны до 11 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачно. Пройдут дожди, мокрый снег и снег, к утру число количество осадков сократится. Ветер до полуночи юго-западный и западный, после полуночи западный и северо-западный, 6-10, порывами до 14 м/сек, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам мокрый снег и дожди. Ветер западный и юго-западный, 5-11, порывами до 14-18 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.