Завтра в Эстонии будет прохладно

Два дня на стыке месяцев будут солнечными, сухими и по-весеннему теплыми. Ветер восточной четверти будет умеренным, и в западной Эстонии отметки термометров будут самыми высокими.
В то время, как на мелководье Рижского залива и Моонзунда вода уже прогрелась до 10…13 градусов, то температура воды в Финском заливе всего 7…8 градусов, и если во второй половине дня ветер развернется к северо-восточному направлению, то на северном побережье температура воздуха будет ниже 10 градусов тепла.
Во вторник (30.04) днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 10...15, на северном побережье местами 7°С.
Очень высокая пожароопасность!