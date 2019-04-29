Завтра в Эстонии будет прохладно

В то время, как на мелководье Рижского залива и Моонзунда вода уже прогрелась до 10…13 градусов, то температура воды в Финском заливе всего 7…8 градусов, и если во второй половине дня ветер развернется к северо-восточному направлению, то на северном побережье температура воздуха будет ниже 10 градусов тепла.