Зафиксировано ускорение наступления климатической катастрофы

Исследователи проанализировали снимки, сделанные спутниками дистанционного зондирования Landsat. Кроме того, были получены данные о высоте ледника, изменении силы тяжести и балансе массы, пишет lenta.ru.

Оказалось, что в 70-е годы в Гренландии накапливалось 47 гигатонн льда в год, однако в 80-е ледники стали терять эквивалентную массу. Это продолжилось в 90-е, а после 2000 года скорость таяния резко увеличилась и достигла 187 гигатонн в год.

В настоящее время лед тает в шесть раз быстрее, чем 50 лет назад, а вклад ледников Гренландии в повышение уровня моря составил 13,7 миллиметра.