Названа настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле

Исследователи обнаружили в отложениях возрастом 252 миллиона лет назад по всему миру следы ртути, выпущенной в атмосферу при сгорании запасов угля, в которых происходит накопление металла, пишет lenta.ru. Вместе с дождем она попала в моря и океаны, а затем и в морские отложения. В это же время происходит массовое пермское вымирание, которое также называется великим вымиранием.

Извержения происходили на территории Сибирских траппов — вулканической системы, для которой характерно излияние большого количества расплавленных пород за короткое время. Магма выходила на поверхность через трещины в земле на протяжении тысяч лет. В воздух было выброшено три миллиона кубических километра пепла, а средняя температура на Земле поднялась на 10 градусов Цельсия.