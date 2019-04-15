На этой неделе в Эстонии потеплеет до 16 градусов, а затем резко похолодает

В ночь на среду ожидается ясная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 1-6 м/сек. Температура воздуха от нуля до 4 градусов мороз, на побережье местами до 2 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 10-15, на побережье местами 5-8 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем ожидается солнечная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 11-16, на побережье местами 5-9 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 12-16, на побережье местами 6-10 градусов тепла.