Ждать осталось недолго: в Эстонии потеплеет до 15 градусов

В ночь на понедельник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов мороза, на побережье от нуля до 3 градусов тепла. Днем ожидается солнечная погода без осадков. Ветер северных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, 1-7 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до +1, на побережье местами до 3 градусов тепла. Днем ожидается солнечная погода без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха 8-14, на побережье местами 5 градусов тепла.