Масштабная акция: жителей Эстонии призывают на час выключить свет

Всемирный фонд дикой природы (The World Wide Fund for Nature) призывают жителей Эстонии присоединиться к проходящей в субботу всемирной акции «Час Земли».
Акция «Час Земли» в этом году проводится во всем мире 30 марта с 20.30 до 21.30. Во время нее жители, самоуправления и предприятия приглашаются на час символически не пользоваться электричеством, чтобы внести свой вклад в дело предотвращения изменений климата.
Цель «Часа Земли» заключается в том, чтобы снизить количество диоксида углекислого газа в атмосфере Земли и заставить людей больше задумываться об охране окружающей среды. Традиция проведения «Часа Земли» получила свое начало в 2007 году в Сиднее, когда 2,2 миллиона семей погасили свет на один час.