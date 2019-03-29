Масштабная акция: жителей Эстонии призывают на час выключить свет

Акция «Час Земли» в этом году проводится во всем мире 30 марта с 20.30 до 21.30. Во время нее жители, самоуправления и предприятия приглашаются на час символически не пользоваться электричеством, чтобы внести свой вклад в дело предотвращения изменений климата.