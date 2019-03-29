В субботу в Эстонию придут прохлада и дождь

Ложбина низкого давления, приближающаяся с запада, существенных осадков нам в субботу еще не принесет, но погода станет более облачной, а потому и прохладней.
Дожди с мокрым снегом достигнут Эстонии в ночь на воскресенье, но уже во второй половине дня, начиная с запада, осадки прекратятся, северо-западный ветер разгонит облака, а температурный фон будет на 3-4 градуса ниже, чем в субботу.
В субботу, 30 марта, в первой половине дня в Эстонии будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 5-11, на побережье порывами до 14 м/с.
Температура воздуха составит от 5 до 10, местами до 12°С.