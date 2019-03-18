Фото и видео: к Земле приближается астероид крупнее знаменитого челябинского

Опасности для землян 2019 EA2 не представляет. Примечательным является тот факт, что астрономы смогут наблюдать за достаточно крупным объектом (его размеры могут почти вдвое превосходить астероид, обрушившийся на Челябинскую область в 2013 году), который был обнаружен заранее. Отмечается, что регулярно более мелкие небесные тела проносятся и на более близких расстояниях к нашей планете, но зачастую фиксируются эти события уже после того, как они пролетели.