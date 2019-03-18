Фото и видео: к Земле приближается астероид крупнее знаменитого челябинского

Обнаруженный астрономами в этом месяце астероид 2019 EA2 приближается к Земле. По данным Национального аэрокосмического агентства США (NASA), небесное тело диаметром до 39 метров со скоростью 5 км/с приблизится 22 марта к нашей планете на минимальное расстояние, которое составит 303733 км, сообщает NEWSru со ссылкой на CNET. Это меньше, чем расстояние от Земли до Луны (384467 км).
Опасности для землян 2019 EA2 не представляет. Примечательным является тот факт, что астрономы смогут наблюдать за достаточно крупным объектом (его размеры могут почти вдвое превосходить астероид, обрушившийся на Челябинскую область в 2013 году), который был обнаружен заранее. Отмечается, что регулярно более мелкие небесные тела проносятся и на более близких расстояниях к нашей планете, но зачастую фиксируются эти события уже после того, как они пролетели.
Newly-discovered asteroid 2019 EA2 will pass closer than the Moon on 3/21-22. Normally we don't get over a week of notice for close approachers, but its speed wrt Earth is only ~5 km/s. This slow speed gives Earth the opportunity to bend its orbit.https://t.co/eRix6kTeIv pic.twitter.com/ndBkDY7tlF— Tony Dunn (@tony873004) 14 марта 2019 г.
Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O— Massimo (@Rainmaker1973) 15 марта 2019 г.
В Солнечной системе перемещается огромное количество комет и астероидов. Основная их масса (более 98%) сосредоточена в главном поясе астероидов (расположенном между орбитами Марса и Юпитера), поясе Койпера и облаке Оорта (существование последнего пока подтверждают только косвенные данные).
Периодически некоторые объекты этих областей в результате столкновений с соседями и/или под воздействием гравитации более крупных объектов покидают привычные орбиты и могут направляться, в том числе, к Земле, отмечает Википедия.