Пн, 18.03.2019
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На завтра синоптики обещают дряпню

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Мокрый снег. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дождь и мокрый снег (дряпня - один из вариантов наименования), местами также возможен и снег.

Ветер южный и юго-восточный, на побережье Рижского залива юго-западный, 5-11, на побережье порывами до 16 м/сек. Температура воздуха от одного градуса мороза до 3 градусов тепла.

Днем ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь и мокрый снег, вечером также возможен и снег. Ветер южный и юго-западный, 3-9, на островах и западном побережье 8-11, порывами до 16 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов тепла.

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