На завтра синоптики обещают дряпню

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дождь и мокрый снег (дряпня - один из вариантов наименования), местами также возможен и снег.
Ветер южный и юго-восточный, на побережье Рижского залива юго-западный, 5-11, на побережье порывами до 16 м/сек. Температура воздуха от одного градуса мороза до 3 градусов тепла.
Днем ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь и мокрый снег, вечером также возможен и снег. Ветер южный и юго-западный, 3-9, на островах и западном побережье 8-11, порывами до 16 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов тепла.