Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера

В статье для Physics Today астрономы отмечают, что расстояние между планетами зачастую считают неправильно. К примеру, Венеру называют ближайшей к Земле планетой потому, что радиус орбиты Земли (150 млн км) и радиус орбиты Венеры (108 млн км) отличаются на 42 млн км. При этом орбита Меркурия (эллипс 46х69 млн км) оказывается удалена от орбиты Земли по меньшей мере на 80 млн.

Этот принцип — посчитать расстояние между орбитами — показывает на самом деле не дистанцию от одного небесного тела до другого, а лишь минимально возможное расстояние. Когда Венера находится строго между Землей и Солнцем, она и вправду оказывается ближайшей к нам планетой. Но если она расположена по ту сторону Солнца, расстояние увеличивается до 256 млн км (радиус орбиты Земли + радиус орбиты Венеры). Это может быть дальше не только Меркурия, но и Марса — тот иногда приближается на 55 млн км.