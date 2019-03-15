Все тоньше и опаснее: погранохрана Эстонии ограничила выход на лед двух озер

«При потеплении состояние льда изменяется с каждым часом. Советуем всем рыбакам ознакомиться с информацией о состоянии льда и действующих ограничениях на странице Департамента полиции и погранохраны. Таким образом вы можете определить для себя безопасный маршрут и быть уверенным в том, что сможете вернуться без проблем на берег», – сказал руководитель кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.