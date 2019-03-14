В пятницу в Эстонии будет тепло, но дождливо

Погоду Эстонии продолжает определять восточная периферия обширной области пониженного давления. Будет преимущественно облачно, хотя местами, сквозь облака, будет проглядывать солнце.
Поскольку воздушная масса достаточно влажная, ожидаются осадки местами как в виде дождя, так и в виде мокрого снега. Значения температуры воздуха остаются сегодня у отметки +5°С.
В четверг, 15 марта, днем местами прояснения. Время от времени пройдут слабые осадки, в основном в виде кратковременного дождя. Ветер юго-восточный и южный 4-10, на островах и побережье временами порывами до 14 м/с.
Температура воздуха составит от +3 до +7°С.