Чт, 14.03.2019
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В пятницу в Эстонии будет тепло, но дождливо

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Синоптики предвещают дождь.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Погоду Эстонии продолжает определять восточная периферия обширной области пониженного давления. Будет преимущественно облачно, хотя местами, сквозь облака, будет проглядывать солнце.

Поскольку воздушная масса достаточно влажная, ожидаются осадки местами как в виде дождя, так и в виде мокрого снега. Значения температуры воздуха остаются сегодня у отметки +5°С.

В четверг, 15 марта, днем местами прояснения. Время от времени пройдут слабые осадки, в основном в виде кратковременного дождя. Ветер юго-восточный и южный 4-10, на островах и побережье временами порывами до 14 м/с.

Температура воздуха составит от +3 до +7°С.

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