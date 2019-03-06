Чт, 7.03.2019
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Завтра на Эстонию вновь обрушится метель

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Снег. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Циклон перемещается с Британских островов в сторону Осло, а его восточная периферия охватит Эстонию.

Начавшийся ночью на островах снег распространится по всей Эстонии, а во второй половине дня, когда температура воздуха повысится, осадки перейдут в дождь.

В четверг (7.03) днем облачно. Снег и мокрый снег распространится по всей Эстонии и станет более интенсивным. Местами метель. Во второй половине, начиная с запада, осадки перейдут в дождь. Опасность гололеда. Ветер южный, юго-восточный 6-12, на островах и побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

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