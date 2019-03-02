Фото: удочка спасла рыбаков от молнии во время бури в открытом море

В момент шторма в море находились четыре рыбацкие лодки. При этом надвигающаяся непогода, судя по данным радара, не представляла большой опасности. Однако у побережья буря неожиданно усилилась.

Рыбаки оставили в держателе удочку в качестве громоотвода. Это сработало: молния попала в удилище и взорвала катушку, после чего удочка загорелась. Один из рыбаков в момент попадания молнии находился в метре от удочки и чудом не пострадал.