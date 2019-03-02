Сб, 2.03.2019
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Фото: удочка спасла рыбаков от молнии во время бури в открытом море

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Молния. Иллюстративное фото.

ФОТО: PATRICK PLEUL/AFP/Scanpix

В Австралии трое рыбаков-любителей на шестиметровой алюминиевой лодке спаслись во время шторма благодаря удочке, которую использовали как громоотвод. Буря застала мужчин в 18 километрах от берега, сообщает ABC. Шторм был такой силы, что рыбаки даже не смогли надеть спасательные жилеты, передает NEWSru.com.

В момент шторма в море находились четыре рыбацкие лодки. При этом надвигающаяся непогода, судя по данным радара, не представляла большой опасности. Однако у побережья буря неожиданно усилилась.

Рыбаки оставили в держателе удочку в качестве громоотвода. Это сработало: молния попала в удилище и взорвала катушку, после чего удочка загорелась. Один из рыбаков в момент попадания молнии находился в метре от удочки и чудом не пострадал.

Затем рядом с лодкой ударила еще одна молния, создав вокруг эффект красного свечения. Рыбакам с большим трудом удалось выбраться на сушу, но в результате все четыре лодки благополучно добрались до берега.

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