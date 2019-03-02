Море волнуется: на Финском заливе ожидаются трехметровые волны, ветер до 22 м/сек

По прогнозам синоптиков, в северной части Балтийского моря, проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива ветер юго-западный и западный, 11-14, порывами до 18 м/сек. Вечером ветер начиная с моря постепенно уляжется и повернет на северо-запад. Ночью ветер восточный, 4-9 м/сек. Днем высота волны в море 2-3, на Рижском заливе 1,5-2,5 метра. Днем по регионам пройдут снег, мокрый снег и дождь, ночью по многим регионам снег и мокрый снег. Видимость умеренная, при осадках плохая.

На Финском заливе ветер юго-западный и западный, 12-16, порывами до 22 м/сек. Вечером ветер немного уляжется и переменится на северо-западный. Ночью ветер северо-западный, 8-13, порывами до 17 м/сек. К утру ветер уляжется и переменится на ветер северных направлений. Днем высота волны 2-3 метра. По многим регионам снег и мокрый снег. Видимость умеренная, при осадках плохая.

Может быть нарушено паромное сообщение с Кихну

В субботу из-за сильного ветра возможны помехи в обслуживании рейсов пассажирского парома Kihnu Virve Кихну-Муналайд в 16.15 и Муналайд-Кихну в 17.45, сообщил оператор линии Kihnu Veeteed.