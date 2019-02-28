Видео: в России поезд прорвался сквозь стену огня и дыма

ИА PrimaMedia поделилось в соцсетях видео из Пожарского района, на котором на участке между станциями Губерово и Ласточка поезд прорывается сквозь стену дыма и огня. Палы настолько сильные, что поезд исчезает на некоторое время из вида. А высота языков пламени достигает, судя по видео, нескольких метров:

Как сообщает краевое правительство, для борьбы с возгораниями в Пожарский и Дальнереческий районы, а также в Лесозаводский городской округ выдвигаются две группы спасателей. Еще одна группа выехала в Надеждинский район.

По словам специалистов, главная задача спасателей - защита населенных пунктов от палов сухой травы и профилактические отжиги, проведение профилактических рейдов в жилом секторе.

27 февраля, пожарные подразделения Приморья выезжали на ликвидацию палов сухой растительности 151 раз, а всего с начала года - 3 653 раза.

Помимо травяных палов в Приморье горят и леса. По данным "Авиалесоохраны" на 28 февраля, в регионе действуют 4 пожара на землях лесного фонда на площади 835 га и 1 пожар на землях обороны и безопасности на площади 95 га.

За прошедшие сутки потушены 6 лесных пожаров: в Пограничном, Ольгинском, Надеждинском, Пожарском районах, Уссурийском и Лесозаводском городских округах. На утро четверга локализованы 2 пожара на землях лесного фонда в Ханкайском районе и один в Дальнегорском городском округе. В статусе действующего остается один пожар в Тернейском районе в 35 километрах от поселка Терней.

Кроме того, резко ухудшилась экологическая обстановка. Дым от природных пожаров накануне достиг Владивостока, информирует Примгидромет.

Большинство метеостанций отмечали ухудшение видимости из-за дыма, который выносится в населенные пункты от пожаров, наблюдающихся как на территории Приморья, так и в приграничных районах Китая. К дыму от пожаров прибавилось и увеличение загрязнения приземного слоя воздуха, которое произошло из-за слабого ветра. Пока уровень загрязнения не превышает санитарных норм, но концентрация взвешенных веществ (пыли) и угарного газа во Владивостоке намного выше обычных значений. Это может ухудшить состояние здоровья людей, страдающих астмой и сердечными заболеваниями. В ближайшее время значительных осадков, которые могли бы в большинстве районов существенно изменить ситуацию, не предвидится. Небольшие осадки возможны лишь местами.

28 февраля специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Примгидромета и специалисты ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС провели совместный отбор проб атмосферного воздуха на содержание взвешенных веществ (пыль) и оксида углерода в атмосферном воздухе в различных районах города Владивостока. Результаты испытаний показали, что концентрации взвешенных веществ (пыль) и оксида углерода в атмосфере Владивостока в данных районах не превышают предельно допустимых максимально разовых концентраций (ПДКм.р.), сообщает управление.