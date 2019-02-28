Видео: в России поезд прорвался сквозь стену огня и дыма

В Приморье бушуют природные пожары. Особый противопожарный режим введен в 11 районах и городских округах края. В борьбе с огненной стихией задействованы сотни пожарных и единиц техники, передает Newsru.
ИА PrimaMedia поделилось в соцсетях видео из Пожарского района, на котором на участке между станциями Губерово и Ласточка поезд прорывается сквозь стену дыма и огня. Палы настолько сильные, что поезд исчезает на некоторое время из вида. А высота языков пламени достигает, судя по видео, нескольких метров:
Как сообщает краевое правительство, для борьбы с возгораниями в Пожарский и Дальнереческий районы, а также в Лесозаводский городской округ выдвигаются две группы спасателей. Еще одна группа выехала в Надеждинский район.
По словам специалистов, главная задача спасателей - защита населенных пунктов от палов сухой травы и профилактические отжиги, проведение профилактических рейдов в жилом секторе.
27 февраля, пожарные подразделения Приморья выезжали на ликвидацию палов сухой растительности 151 раз, а всего с начала года - 3 653 раза.
Помимо травяных палов в Приморье горят и леса. По данным "Авиалесоохраны" на 28 февраля, в регионе действуют 4 пожара на землях лесного фонда на площади 835 га и 1 пожар на землях обороны и безопасности на площади 95 га.
За прошедшие сутки потушены 6 лесных пожаров: в Пограничном, Ольгинском, Надеждинском, Пожарском районах, Уссурийском и Лесозаводском городских округах. На утро четверга локализованы 2 пожара на землях лесного фонда в Ханкайском районе и один в Дальнегорском городском округе. В статусе действующего остается один пожар в Тернейском районе в 35 километрах от поселка Терней.
Кроме того, резко ухудшилась экологическая обстановка. Дым от природных пожаров накануне достиг Владивостока, информирует Примгидромет.
Большинство метеостанций отмечали ухудшение видимости из-за дыма, который выносится в населенные пункты от пожаров, наблюдающихся как на территории Приморья, так и в приграничных районах Китая. К дыму от пожаров прибавилось и увеличение загрязнения приземного слоя воздуха, которое произошло из-за слабого ветра. Пока уровень загрязнения не превышает санитарных норм, но концентрация взвешенных веществ (пыли) и угарного газа во Владивостоке намного выше обычных значений. Это может ухудшить состояние здоровья людей, страдающих астмой и сердечными заболеваниями. В ближайшее время значительных осадков, которые могли бы в большинстве районов существенно изменить ситуацию, не предвидится. Небольшие осадки возможны лишь местами.
28 февраля специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Примгидромета и специалисты ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС провели совместный отбор проб атмосферного воздуха на содержание взвешенных веществ (пыль) и оксида углерода в атмосферном воздухе в различных районах города Владивостока. Результаты испытаний показали, что концентрации взвешенных веществ (пыль) и оксида углерода в атмосфере Владивостока в данных районах не превышают предельно допустимых максимально разовых концентраций (ПДКм.р.), сообщает управление.
Сложная экологическая ситуация сохраняется в соседних регионах Дальнего Востока. От дыма страдают в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Задымление наблюдается в Хабаровске, Биробиджане и Благовещенске, сообщает Stormnews.
По информации Управления лесами Хабаровского края, озвученной 28 февраля в ходе работы Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, задымление населенных пунктов региона не связано с лесными пожарами. Дымовая завеса в Хабаровск и Хабаровский край переносится ветром с территории Китая, информирует "Авиалесоохрана".
По данным Ситуационного центра Росгидромета на 28 февраля, из-за сжигания сухой растительности, в том числе рисовой соломы, на территории Китая, задымление отмечается не только в Хабаровском крае, но и в Амурской области (в населенном пункте Завитая - дым, в населенном пункте Архара - мгла), и в Еврейской автономной области (в городах Биробиджан и Смидович - мгла).
Хабаровский губернатор Сергей Фургал направил официальное обращение властям провинции Хэйлунцзян с просьбой принять меры по тушению пожаров, возникших на территории КНР. Глава региона подчеркнул, что задымление от этих палов угрожает здоровью жителей Хабаровского края.
В краевом правительстве сообщают и о дыме из Приморского края.
"По снимкам нашей системы сейчас в Хабаровском крае есть две термоточки. Одна расположена в южной части края, вторая - в районе острова Большой Уссурийский. Это небольшие возгорания, которые никак не влияют на задымление. Весь дым, которым заволокло Хабаровск, принесло ветром со стороны Приморья и Китая", - прокомментировала спутниковые данные начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.
С мнением синоптиков полностью согласились в краевом управлении лесами, где за пожарами следят через систему спутникового мониторинга Рослесхоза. В ведомстве сообщили, что сейчас в южных районах, со стороны которых идет дым, зафиксирована лишь одна термоточка, расположенная в 6 километрах от села Лермонтовка в Бикинском районе. Площадь возгорания, действующего на землях запаса, составляет примерно 122 га. Лесных пожаров в регионе нет.
"Это небольшой пал, который не может являться причиной задымления, наблюдаемого в Хабаровске. Однако его последствия могут видеть автолюбители, проезжающие по трассе М60 Хабаровск-Владивосток. Возможно, поэтому в некоторых соцсетях пишут, что горит юг Хабаровского края. Официально заявляем, что подобная информация недостоверна. Задымление в краевом центре и в южных районах края возникло из-за сельхозпалов в КНР, а также частично от пожаров в Приморье, что видно по снимкам", - сообщил и.о. заместителя начальника краевого управления лесами Сергей Бутин.
Со вчерашнего дня в Хабаровске организованы замеры качества атмосферного воздуха. По данным Дальневосточного гидрометцентра, а также Центра экологического мониторинга и прогнозирования ЧС превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода пока не выявлено. Между тем, медики настоятельно рекомендуют населению сократить время пребывания на улице и использовать маски.