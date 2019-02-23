В Эстонию идет потепление

Центр наблюдения за дорожным движением предупреждает: вечером и ночью на дорогах может быть опасно из-за тумана и гололеда.

В субботу днем основные шоссе и крупные второстепенные дороги влажные от соли и мокрые. Погода по всей Эстонии без осадков, температура чуть выше нуля. На побережье ветер порывами до 13 м/с.

Участникам дорожного движения следует избегать неожиданных остановок на обочине шоссе. Если остановка необходима, нужно найти для нее место, которое хорошо просматривается, где машина не будет мешать проезду или представлять угрозу для других автомобилей.

В воскресенье днем в Эстонии переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, на северном побережье порывы до 15 м/с, вечером перейдет к северо-западному. Температура воздуха днем +2..+7°С.

В районе Чудского озера в ночь на воскресенье ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Без существенных осадков. Видимость умеренная, во многих местах образуется туман. Температура воздуха ночью около 0°C.