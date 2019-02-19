Синоптики: в Эстонии снова похолодает и задует

По периферии смещающегося на северо-запад России активного циклона в среду к нам начнет поступать более холодная воздушная масса. И если в первой половине дня показания термометров еще будут плюсовыми, то после обеда температура довольно резко пойдет на минус. Штормовой западный и северо-западный ветер местами добавит ощущение холода.