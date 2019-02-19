Синоптики: в Эстонии снова похолодает и задует

По периферии смещающегося на северо-запад России активного циклона в среду к нам начнет поступать более холодная воздушная масса. И если в первой половине дня показания термометров еще будут плюсовыми, то после обеда температура довольно резко пойдет на минус. Штормовой западный и северо-западный ветер местами добавит ощущение холода.
В среду, 20 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Зона дождя и мокрого снега отступит на восток, после обеда во многих местах пройдут снегопады. Ветер развернется на западный и северо-западный и усилится 7-12, порывами 15, на островах и побережье порывами 18-23 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до +5°С, после обеда понизится до -5°С.