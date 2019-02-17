Новая неделя в Эстонии начнется с солнечной погоды

В понедельник ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивого направления 1-7 м/с, утром повернет на южный. Температура воздуха -5..-11, местами до -15°С, на островах -1..-5°С.

Днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Усилится южный и юго-западный ветер 5-12, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха по западу Эстонии 0..+4°С, по востоку Эстонии 0..-3°С.