Прогноз до среды: после оттепели погода начнет меняться

В первой половине недели сохранится оттепель, местами пройдет мокрый снег и дождь, но во второй половине недели похолодает, возрастет опасность гололеда и на дорогах — гололедицы.
В ночь на понедельник в Эстонии облачно. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, южный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 0..+2°С. В понедельник днем также облачно. Мокрый снег, дождь, к вечеру и снег. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, вечером на западе Эстонии перейдет к северо-западному и усилится. Температура воздуха днем 0..+2°С.
В ночь на вторник в Эстонии преимущественно облачно. Мокрый снег, снег, после полуночи, начиная с запада, осадки прекратятся. Ветер северо-западный 6-11, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 0..-3°С. Во вторник днем в Эстонии облачность рассеется, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10, на островах и побережье порывы 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха в течение дня -2..+1°С, вечером понизится.
В ночь на среду небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха -3..-9, на побережье островов местами до 0°С. В среду днем в Эстонии переменная облачностью. Местами возможен небольшой снег, на побережье и мокрый снег. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.