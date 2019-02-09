Прогноз до среды: после оттепели погода начнет меняться

В ночь на понедельник в Эстонии облачно. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, южный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 0..+2°С. В понедельник днем также облачно. Мокрый снег, дождь, к вечеру и снег. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, вечером на западе Эстонии перейдет к северо-западному и усилится. Температура воздуха днем 0..+2°С.

В ночь на вторник в Эстонии преимущественно облачно. Мокрый снег, снег, после полуночи, начиная с запада, осадки прекратятся. Ветер северо-западный 6-11, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 0..-3°С. Во вторник днем в Эстонии облачность рассеется, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10, на островах и побережье порывы 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха в течение дня -2..+1°С, вечером понизится.