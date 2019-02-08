Пт, 8.02.2019
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Ученые заметили необычный феномен на Солнце

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Солнце. Иллюстративное фото.

ФОТО: NASA/REUTERS

Ученые Нортумбрийского университета (Англия) показали, что магнитные поля на Солнце ведут себя иначе, чем считалось ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Астрономы проанализировали данные, собранные за десятилетний период, пишет lenta.ru. Оказалось, что на плазменные (называемые альвеновскими) волны, возникающие в солнечной короне — внешнем слое атмосферы звезды, влияют акустические волны, порождаемые недрами светила. Альвеновские волны распространяются вдоль силовых линий магнитного поля и играют важную роль в переносе энергии, отвечают за возникновение солнечного ветра и нагрева солнечной короны до миллиона градусов Цельсия.

Ранее считалось, что они возникают исключительно на поверхности Солнца, где водород, нагретый до шести тысяч градусов Цельсия, возбуждает магнитные поля. Однако теперь получены свидетельства того, что акустические волны постоянно влияют на процессы в солнечной короне. Подобный процесс, полагают ученые, скорее всего, протекает и в других звездах.

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