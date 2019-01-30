На Эстонию нагрянут морозы. Потом резко наступит оттепель

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 4-9, утром на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха 3-8, местами 10 градусов мороза. Днем облачно, с юга страны на север распространится снег, местами метель. Ветер восточный, порывами 6-11, на островах и побережье порывами до 15 м/сек, во второй половине дня немного стихнет. Температура воздуха от нуля до 4 градусов мороза.

В ночь на субботу будет облачно, местами снег и метель. Ветер восточный, 6-11, на побережье и островах порывами 15 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на островах до нуля. Днем ожидается облачная погода, островов на материк вечером распространятся осадки, местами гололедица. Ветер восточный, 6-11, на островах и побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха от 23 градусов мороза до 2 градусов тепла. Во второй половине дня понизится.