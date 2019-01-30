Лютые холода пришли в США: в некоторых городах ожидаются почти 50-градусные морозы

Рекордное похолодание на востоке Соединенных Штатов Америки ожидается из-за охлажденного арктического воздуха от полярного вихря, который обычно движется вокруг Северного полюса. Холодный фронт протянулся от Дакоты до штата Мэн, пишет Postimees.

Ожидается, что больше всего от лютого холода пострадают те, кто живет в районе Чикаго и на севере штата Иллинойс. Там вечером во вторник температура воздуха упадет до минус 46 градусов. Например, на леднике Пристли в Антарктиде самая низка температура в среду составит минус 22 градуса по Цельсию.

Американские города, расположенные в районе бедствия, – средний запад США, открыли теплые убежища, когда температура воздуха упала ниже минус 17,8 градусов по Цельсию. Также были закрыты сотни школ и отменено более тысячи авиарейсов.

Помимо жуткого мороза в Штаты пришли сильные снегопады. В Висконсине ожидают 60 сантиметровых сугробов, а в Иллинойсе – 15 сантиметров снега.