Прогноз до четверга: на Эстонию обрушится снегопад, а потом погода стремительно изменится

В ночь на вторник облачно, по многим регионам снегопады, местами метели. Ветер юго-восточный, 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 5-10, на островах 0-5 градусов мороза. Днем облачно, снегопады и метели. На западе страны возможен также мокрый снег, местами гололедица. Ветер юго-восточный и южный, 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Вечером ветер на островах юго-западный. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.

В ночь на среду облачно. По многим регионам снегопады, местами мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер южный и юго-западный, 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам снег и мокрый снег, вечером вероятность осадков ниже. На дорогах гололедица. Ветер южный и юго-западный, 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Во второй половине дня небольшое похолодание.