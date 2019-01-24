Вс, 10.02.2019
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Названа главная причина появления жизни на Земле

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Земля. Иллюстративное фото.

ФОТО: NASA/SIPA/NASA/SIPA/Scanpix

Жизнь на Земле появилась благодаря столкновению планеты с другим крупным небесным телом, в результате которого сформировалась Луна. К такому выводу пришли ученые из Университета Райса в США. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи провели эксперименты по моделированию экстремальных условий, в которых протекают геохимические реакции, формирующие химический состав планетарной коры и мантии, пишет lenta.ru. Была подтверждена гипотеза, согласно которой богатое серой ядро чужой планеты выталкивает углерод и азот во внешние слои из-за того, что большая концентрация серы в расплавах уменьшает растворимость в них различных летучих соединений. В результате доля этих элементов в коре планеты-странника была больше, чем у Земли.

Результаты компьютерного моделирования, учитывающего около миллиарда различных сценариев, показали, что наблюдаемое в настоящее время на Земле соотношения углерода и азота, а также содержание изотопов и общее количество азота, углерода и серы соответствует катастрофическому сценарию формирования Луны. Согласно ему, 4,4 миллиарда лет назад Земля столкнулась с планетой размером с Марс, чье ядро было обогащено серой. По словам ученых, если бы этого не произошло, то доступных химических веществ, необходимых для существования биосферы, просто не хватило бы.

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