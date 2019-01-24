Названа главная причина появления жизни на Земле

Исследователи провели эксперименты по моделированию экстремальных условий, в которых протекают геохимические реакции, формирующие химический состав планетарной коры и мантии, пишет lenta.ru . Была подтверждена гипотеза, согласно которой богатое серой ядро чужой планеты выталкивает углерод и азот во внешние слои из-за того, что большая концентрация серы в расплавах уменьшает растворимость в них различных летучих соединений. В результате доля этих элементов в коре планеты-странника была больше, чем у Земли.

Результаты компьютерного моделирования, учитывающего около миллиарда различных сценариев, показали, что наблюдаемое в настоящее время на Земле соотношения углерода и азота, а также содержание изотопов и общее количество азота, углерода и серы соответствует катастрофическому сценарию формирования Луны. Согласно ему, 4,4 миллиарда лет назад Земля столкнулась с планетой размером с Марс, чье ядро было обогащено серой. По словам ученых, если бы этого не произошло, то доступных химических веществ, необходимых для существования биосферы, просто не хватило бы.