Армагеддон. Иллюстративное фото. ФОТО: Dusan Zidar / PantherMedia / Dusan Zidar

Российские СМИ охвачены паникой: к нашей планете стремительно приближается астероид диаметром более 300 метров, который вот-вот уничтожит на ней всё живое.

"Человечеству осталось 49 лет. Огромный астероид летит к Земле", - пугает россиян издание Life. "Ученые назвали новую дату конца света", - вторит ему телеканал НТР. "Большинство населения Земли погибнет", - уточняют "Народные новости". "Апокалипсис близко", - предупреждает Пятый канал.

Все издания подчеркивают: астероид-убийца недаром носит название Апофис - он назван так в честь страшного древнеегипетского бога-змея, который стремится поглотить Солнце и ввергнуть Землю в вечную тьму.

Так неужели нас всех действительно ждет неминуемый апокалипсис?

Короткий ответ - нет. Но давайте разберемся, откуда вообще появились сообщения о грядущем конце света, и что в них правда, а что нет.

Проверка фактов

Астероид Апофис действительно существует и действительно приближается к Земле.

Он был открыт еще в июне 2004 года и наделал тогда много шума. Согласно изначальным расчетам, вероятность его столкновения с Землей в 2029 году оценивалась в 2,7% - а это очень много, учитывая размеры и массу небесного тела.

По данным российских СМИ, диаметр Апофиса - 325 метров (в некоторых изданиях, впрочем, они превратились в 325 километров). Это не совсем точно: по мере приближения к Земле размеры астероида уточняются, и, по последним данным, его диаметр - 370 метров.

Так или иначе, в случае его столкновения с Землей последствия для жизни на нашей планете действительно будут катастрофическими и сравнимы со взрывом целого десятка самых мощных атомных бомб, созданных советскими учеными на пике гонки вооружений.

Правда и то, что Апофис будет приближаться к Земле не один, а несколько раз. Если быть точным, в общей сложности - 12, и ближе всего к нашей планете астероид пролетит трижды: в апреле 2029-го, марте 2036-го и апреле 2068-го - тогда-то нам и прочат неминуемый апокалипсис.

В первый раз он пройдет мимо нашей планеты на расстоянии всего около 31,2 тысячи километров - и это действительно в 12 раз меньше, чем расстояние от Земли до Луны, и даже чуть ближе, чем орбиты некоторых искусственных спутников связи.

На этом, впрочем, правдивые факты заканчиваются и начинаются спекуляции и преувеличения.

Что на самом деле

Во-первых, как и в этой статье, все иллюстрации, демонстрирующие столкновение астероида с Землей - не более чем плод фантазии художников. Даже сколько-нибудь качественных фотографий Апофиса не существует.

Согласно последним расчетам, Апофис приближается к нашей планете со скоростью около 5,85 км/с - или чуть больше 21 тысячи км/ч.

Эти цифры звучат внушительно, но на самом деле это довольно немного - по космическим меркам. Достаточно сказать, что все остальные небесные тела, которые потенциально могут столкнуться с Землей, приближаются к нам существенно быстрее.

Относительно невысокая скорость Апофиса сильно затрудняет точный расчет его траектории, поэтому она постоянно уточняется.

Изначально, как уже было упомянуто выше, катастрофу прогнозировали на 2029 год - с вероятностью 2,7%, это примерно 1 к 37.

Однако уже через два года, в 2006-м, появились уточненные данные, которые не подтвердили этот прогноз, полностью исключив возможность столкновения. Апокалипсис "перенесли" на 2036-й.

Впрочем, и этот прогноз продержался недолго. Уже в 2013 году, заново пересчитав траекторию Апофиса, ученые вновь "отменили" грядущий армагеддон.

"В настоящий момент шансы столкновения оцениваются на уровне менее одного к миллиону, что позволяет нам с большой долей уверенности исключить столкновение с Землей в 2036 году", - заявил тогда Дон Йоманс, курирующий в НАСА программу слежения за околоземными объектами.

"Наш интерес к астероиду Апофис в обозримом будущем будет носить исключительно научный характер", - добавил он.

С тех пор в НАСА продолжают наблюдать за Апофисом. На настоящий момент, исходя из самых последних данных, вероятность его столкновения с нашей планетой в 2068 году оценивается на уровне 0,000007 - или примерно 1 к 110 тысячам.

Для сравнения - это в тысячу раз меньше, чем шанс любого жителя планеты погибнуть в результате автомобильной аварии, вдвое меньше вероятности умереть от укуса пчелы и примерно наравне с шансом скоропостижной смерти от укуса собаки.

Достаточно сказать, что в списке небесных тел, потенциально угрожающих Земле столкновением, Апофис не входит даже в первую тройку наиболее вероятных кандидатов, расположившись на пятом месте.