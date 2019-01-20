Вс, 10.02.2019
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Циклон удаляется от Эстонии на восток: как изменится погода завтра?

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Зима. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Циклон удаляется от Эстонии дальше на восток и за ним на погоду будет влиять гребень антициклона.

Рост давления вызовет просветы в облаках и можно будет насладиться солнцем. Существенных осадков не ожидается, а снежный покров сохранится. Воздух морозный и температура воздуха остаётся преимущественно около -10°С.

В понедельник (21.01) переменная облачность. Местами кратковременный снег. Во первой половине дня ветер преимущественно северо-западный 3-8 м/с, на побережье до 11 м/с, во второй половине дня ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -6..-11, на побережье местами -2°С.

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