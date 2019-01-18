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Готовимся! На Эстонию надвигается очередной циклон

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Метель

ФОТО: Mihkel Maripuu

Погода в Эстонии останется изменчивой, но определенно зимней: температуры воздуха минусовые, а осадки - в виде снега. В субботу слабый мороз и снег в отдельных местах.

В субботу, 19 января, в первой половине дня облачно с прояснениями, местами кратковременный снег. Во второй половине дня облачность уплотнится. Вечером с северо-запада подойдет новая зона осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с, к вечеру западный, юго-западный ветер 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах и западном побережье -1..+1°С.

В ночь на воскресенье очередной циклон принесет нам новую порцию снега, усиление северо-западного ветра и метель. Циклон будет перемещаться быстро, поэтому осадки вскоре пойдут на убыль, а ветер в воскресенье днем ослабеет. Температура воздуха начнет понижаться.

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