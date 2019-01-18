Готовимся! На Эстонию надвигается очередной циклон

Погода в Эстонии останется изменчивой, но определенно зимней: температуры воздуха минусовые, а осадки - в виде снега. В субботу слабый мороз и снег в отдельных местах.
В субботу, 19 января, в первой половине дня облачно с прояснениями, местами кратковременный снег. Во второй половине дня облачность уплотнится. Вечером с северо-запада подойдет новая зона осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с, к вечеру западный, юго-западный ветер 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах и западном побережье -1..+1°С.
В ночь на воскресенье очередной циклон принесет нам новую порцию снега, усиление северо-западного ветра и метель. Циклон будет перемещаться быстро, поэтому осадки вскоре пойдут на убыль, а ветер в воскресенье днем ослабеет. Температура воздуха начнет понижаться.