Тартуский питомник меняет курс

Отказ от выращивания декоративных растений вызван реформированием структуры RMK и тем обстоятельством, что декоративные растения не вписываются в основное направление его деятельности - лесоводство в государственных лесах. После закрытия питомника декоративных растений высвобождаются четыре гектара открытого грунта, которые в будущем займут саженцы ели. “Поскольку мы увеличиваем удельный вес лесных растений, а ресурсы наши ограничены, нам приходится от чего-то отказываться”, - пояснил заведующий отделом питомникового и семенного хозяйства RMK Эско Кринал.

Кроме Тартуского, изменения коснутся еще семи питомников.

Опытный работник

Руководитель работ Тартуского питомника Андрес Туви – золотой фонд предприятия, проработавший на нем более тридцати лет. Питомник создали осенью 1960 года. “Здесь в те времена не было города, тут простирались поля, и город был еще далеко”, - вспоминает заслуженный работник Андрес Туви. Тогда питомник создавали, чтобы выращивать материал для городского озеленения.

С 1964 года учреждение называлось хозрасчетный питомник лаборатории научного лесоводства, в 1970-1971 году – Тартуский опытный питомник, в 1971-1996 – Тартуский опытный питомник Эстонского института лесоводства и охраны природы. В 1996 году питомник преобразовали в государственное акционерное общество, а с 2008 года он стал подразделением RMK.

Господин Туви считает, что в девяностые годы питомник как бы ушел в тень, и люди начали даже забывать о том, что такой вообще ещё существует. “Тут рядом появился питомник Юхани, который и стал доминирующим, а наша доля оказалась незначительной”, - полагает Андрес Туви. Тяжело сказался на деятельности питомника и экономический кризис, начавшийся в 2008 году.

В январе 2016 года питомник приобрел автоматизированную сеятельную линию и построил пять новых теплиц, в которых и в дальнейшем будут выращивать саженцы ели. В конце мая 2019 года, вероятно, прибавятся ещё пять теплиц, весной будет снесено административное здание питомника, а на его месте построят Тартуский офис RMK.

Сто дубов

Питомник круглогодично обеспечивает работой около 10 человек и еще 30 – в весенне-летний период.

В последние годы средний оборот по продаже декоративных растений составлял в Тартуском питомнике 120 000 евро. Из растений, которые более всего симпатичны тартусцам, Туви называет тую. “Людям по-прежнему нравится сажать декоративные изгороди, поэтому популярна ель обыкновенная”, - считает господин Туви.

В этом году в питомнике закупили много растений, так как большая часть волостей подключилась к инициативе “Сто дубов Эстонии” и заложили дубовые парки и рощи.