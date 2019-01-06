ПогодаГрафик: синоптики подвели итоги прошедшего годаГрафик: синоптики подвели итоги прошедшего годаrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать6 января 2019, 21:47Пляж. Иллюстративное фото.ФОТО: EPA/ScanpixЧем выделился май, какой день в году был самым холодным, где был самый толстый слой снега и дул самый сильный ветер? Ответы на эти вопросы вы найдете в графике Ilmajaam. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьветерграфикденьмайснег