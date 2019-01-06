На второстепенных дорогах водителей может подстерегать опасность

Как сообщает диспетчерский центр дорожного движения, на второстепенных дорогах сохраняется опасность гололедицы. Во второй половине дня в воскресенье покрытие основных и крупных дорог преимущественно влажное или влажное после обработки реагентами.
По прогнозу погоды, в воскресенье и в ночь на понедельник сохранится облачная с прояснениями погода, на материке преимущественно снег, на западе страны снег и мокрый снег, на островах и западном побережье осадки перейдут в дождь. Температура воздуха от 2 градусов мороза до одного градуса тепла, на востоке страны температура воздуха понизится до - 8, на юго-востоке страны до 10 градусов мороза.
Департамент шоссейных дорог подтверждает, что ответственные за уборку дорог делают все от них возможное, однако несмотря на это, трассы могут оставаться заснеженными и скользкими. Переменчивые погодные условия последних зим, которые стали обычными, затрудняют уборку дорог, поскольку влияние погоды на состояние дорог не всегда прогнозируемо.