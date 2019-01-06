На второстепенных дорогах водителей может подстерегать опасность

По прогнозу погоды, в воскресенье и в ночь на понедельник сохранится облачная с прояснениями погода, на материке преимущественно снег, на западе страны снег и мокрый снег, на островах и западном побережье осадки перейдут в дождь. Температура воздуха от 2 градусов мороза до одного градуса тепла, на востоке страны температура воздуха понизится до - 8, на юго-востоке страны до 10 градусов мороза.