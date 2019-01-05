Внимание, водители! На дорогах может поджидать опасность

Во второй половине дня покрытие основных и крупнейших опорных дорог было влажным или влажным после обработки реагентами.

По прогнозу, вечером в субботу и в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу вечером по регионам легкий снег, однако ночь на воскресенье будет без существенных осадков. Температура воздуха повсеместно минусовая, на Юго-Востоке до 13 градусов мороза.