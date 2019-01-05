Сб, 5.01.2019
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Внимание, водители! На дорогах может поджидать опасность

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Скользкая дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Диспетчерский центр дорожного движения в субботу предупреждает, что во второй половине дня на дорогах велика опасность гололедицы.

Во второй половине дня покрытие основных и крупнейших опорных дорог было влажным или влажным после обработки реагентами.

По прогнозу, вечером в субботу и в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу вечером по регионам легкий снег, однако ночь на воскресенье будет без существенных осадков. Температура воздуха повсеместно минусовая, на Юго-Востоке до 13 градусов мороза.

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