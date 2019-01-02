Фото: человечество получило снимки самого далекого объекта Солнечной системы

Накануне глава NASA Джим Брайденстайн поздравил ученых с успешным пролетом американской межпланетной станции New Horizons мимо астероида 2014 MU69 Ultima Thule.

"New Horizons не только - первый зонд, изучивший Плутон. Теперь он пролетел мимо самого отдаленного объекта, к которому когда-либо удавалось приблизиться космическим аппаратам. Зонду удалось первым собрать данные об объекте, который содержит элементы, сохранившиеся со времен рождения нашей Солнечной системы. Вот что такое лидерство в изучении космоса", - отмечается в заявлении.

Ultima Thule считается очень древним астероидом. Он расположен примерно в 6,4 млрд километров от Земли. Максимальное сближение зонда с астероидом произошло 1 января в 0:33 по восточному времени США (3:33 по Эстонии). В миллиарде миль позади Плутона New Horizons совершил отдаленное сближение, пролетев мимо покрытого льдом древнего камня в поясе Койпера. В этот момент расстояние между зондом и астероидом составило всего 3,5 тысячи километров. Таким образом, небесное тело из пояса Койпера стало самым дальним от Земли объектом, посещенным земным зондом.

Скорость New Horizons в момент сближения с Ultima Thule составила около 51 тысячи километров в час (около 14,6 км/с).

Во вторник ученые уже получили фотоснимки, сделанные New Horizons. Сигналу, посылаемому станцией из столь отдаленной части Солнечной системы, потребовалось около шести часов, чтобы достигнуть Земли.

Как выяснилось, выглядит один из древнейших астероидов довольно необычно... Как арахис.

🚨First image of #UltimaThule! 🚨At left is a composite of two images taken by @NASANewHorizons, which provides the best indication of Ultima Thule's size and shape so far (artist’s impression on right). More photos to come on Jan 2nd! https://t.co/m9ys0VhmLA pic.twitter.com/qZu0KL8uJB — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) 1 января 2019 г.

We got images!!



This is what 2014 MU69 #UltimaThule looks like: Anybody wanna peanut?



… but it still might be two separate objects in orbit. We’ll know better tomorrow. pic.twitter.com/EVYbmcXNoO — Phil Plait (@BadAstronomer) 1 января 2019 г.

Астрономические наблюдения, проведенные еще в прошлом году, указывали на то, что Ultima Thule, вероятно, представляет собой обломок неправильной формы диаметром 30-40 км либо пару астероидов по 20 км в диаметре каждый. Какой из этих вариантов правильный, ученые подтвердят после внимательного изучения снимков астероида.

Астероид 2014 MU69 был открыт с помощью орбитального телескопа "Хаббл", о чем было объявлено в 2014 году. В марте 2018-го NASA по итогам интернет-голосования предварительно нарекло его Ultima Thule, что означает "Край света". До сих пор исследователям было крайне мало известно об этом космическом теле, поэтому они рассчитывали больше узнать в результате полученных в ходе сближения данных. Это как археологические раскопки Солнечной системы.

Зонд New Horizons, который считается самым скоростным из когда-либо запущенных землянами космических аппаратов, стартовал в январе 2006-го. Год спустя он прошел мимо Юпитера на рекордно близком расстоянии в 2,3 миллиона километров, передав на Землю ценную информацию об атмосфере и магнитосфере планеты, а также данные о ее спутниках. В марте 2011 года зонд пересек орбиту Урана, в июле 2015 года прошел в 12,5 тыс. км от Плутона и впервые сделал снимки Плутона и его спутника Харона.