Внезапно: синоптики прогнозируют теплый январь

Метеослужба Эстонии прогнозирует в январе погоду немного теплее нормы, с чередующимися морозами и оттепелью.
В начале января с севера придут циклоны, между которыми ожидаются непродолжительные гребни высокого атмосферного давления. В первой трети месяца погода будет переменчивой, часто будут идти снег и мокрый снег, на западе Эстонии также временами дожди.
По прогнозу, в начале месяца будут чередоваться морозы и оттепель, а ветер будет меняться от северного к западному. После 10 января погода станет более стабильно зимней, но не очень холодной. Ожидаются преимущественно снегопады. В последней трети месяца вновь будут преобладать оттепели.
Средняя температура воздуха в январе ожидается в пределах нормы или немного выше (норма 0,7-5,2 градуса мороза). Теплее всего будет в первой половине и последней четверти месяца, а холоднее всего в середине месяца. Количество осадков - в пределах нормы или чуть больше (норма 37-62 мм).