Внезапно: синоптики прогнозируют теплый январь

В начале января с севера придут циклоны, между которыми ожидаются непродолжительные гребни высокого атмосферного давления. В первой трети месяца погода будет переменчивой, часто будут идти снег и мокрый снег, на западе Эстонии также временами дожди.

По прогнозу, в начале месяца будут чередоваться морозы и оттепель, а ветер будет меняться от северного к западному. После 10 января погода станет более стабильно зимней, но не очень холодной. Ожидаются преимущественно снегопады. В последней трети месяца вновь будут преобладать оттепели.