Синоптики предупреждают: деревья могут не устоять под сильным ветром

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, около полуночи возможен дождь, на островах и западном побережье метели, на материковой части стран туман. Ветер на материковой части страны переменных направлений, 1-7 м/сек, утром сменит направление на северное и усилится. На островах и западном побережье ветер северо-западный и северный, 17-22, порывами 27, на западном побережье островов до 30 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.